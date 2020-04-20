Мосгорсуд смягчил наказание Константину Котову и назначил ему полтора года лишения свободы. Об этом сообщает адвокат «ОВД-инфо» Мария Эйсмонт.

По решению суда кассационной инстанции в начале марта дело Котова, осужденного по «дадинской» статье на четыре года, отправили в Мосгорсуд на пересмотр. Процесс из-за пандемии прошел без присутствия слушателей и прессы и занял два дня. За снижение срока выступило обвинение. Адвокаты просили прекратить уголовное преследование Котова и полностью отменить наказание.

По «дадинской» статье Котова 5 сентября признал виновным Тверской суд Москвы. До этого его признавали совершившим административные правонарушения на массовых акциях 2 марта, 13 мая, 12 июня («Марш Голунова»), также, по версии обвинения, он призывал в Facebook к участию в акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на Трубной 19 июля. Поводом для возбуждения уголовного дела стало участие в акции 10 августа. Тогда Котов вышел из метро, ничего не скандируя, а через 30 секунд его задержали полицейские.



Котов — второй осужденный по ст. 212.1 УК за время ее существования. Первым был Ильдар Дадин, но его приговор был отменен, после того как в 2017 году Конституционный суд признал применение ст. 212.1 противоречащим Конституции. КС указал: не может рассматриваться как уголовное преступление нарушение порядка организации публичного мероприятия, которое имело формальный характер и не повлекло за собой наступления негативных последствий.

