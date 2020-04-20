В Ростове-на-Дону жители «вышли» на онлайн-митинг к зданию правительства

Жители Ростова-на-Дону устроили онлайн-митинг, чтобы выразить недовольство мерами поддержки в период изоляции из-за коронавируса и отсутствия режима ЧС. Митинг проводится в приложении «Яндекс.Навигатор», где жители разместили себя у здания местного правительства и пишут в комментариях свои требования через сервис «Разговорчики». Подобные акции проходят и в других городах.

По мнению главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, то, что делают ростовчане, это не митинг согласно законодательству. Тем не менее за содержание комментариев людей могут призвать к ответу, передает «Код Дурова».

«Я думаю, что история про автоматическую модерацию «Разговорчиков» несколько лукавая. Возможно, они действительно в Москве делали это в автоматическом режиме, но список ключевых слов наверняка формировался по политическим мотивам. То, что в Ростове эти сообщения доступны, косвенно подтверждает ручное управление этой системой. Возможно, у ростовских властей меньше влияния на «Яндекс». Или они просто не так осведомлены о работе сервиса, как московские», — говорит Чиков.

Адвокат и партнер «Центра цифровых прав» Саркис Дабринян предупреждает, что «Яндекс» может передать информацию про авторов провокационных комментариев в правоохранительные органы, а если будут указания из АП, «Разговорчики» либо выключат, либо будут чистить.