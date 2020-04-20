Константин Калачев о митинге во Владикавказе

Во Владикавказе от 700 до полутора тысяч человек нарушили режим самоизоляции и вышли на несанкционированный митинг. Люди вышли на улицу, потому что потеряли работу и им нечем кормить семьи. Громоотводом стал глава республики Битаров, который попытался объяснить, что меры, которые предпринимают местные власти, адекватны ситуации с распространением коронавируса в регионе и соответствуют указаниям, полученным из федерального центра, отметив, что не он «придумал эту политику». Можно под разговоры о рачительности и точечной помощи «кубышку» не открывать и дальше. Но в случае продления самоизоляции на весь май это уже игра с огнем.