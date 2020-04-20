В Тамбове в СК вызвали врача, заявившего о нехватке аппаратов ИВЛ

Следователи побеседовали с терапевтом Тамбовской городской больницы Ириной Лебедевой, которая опубликовала в соцсети «ВКонтакте» пост о нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких и средств защиты, отсутствии доплат за вызовы на дом и тестирования медиков на коронавирус. По словам врача, ведется проверка руководства больницы, сообщает «МБХ медиа».

«Ко мне претензий у них не было. Этот отдел занимался проверкой «вышестоящих», — заявила Лебедева. По ее словам, следователей могло интересовать, как медики обеспечены средствами индивидуальной защиты и каким образом они расходуются. Также врач отметила, что следователи после общения с ней направились к главврачу.

Руководство больницы вызвало Лебедеву «на ковер», но об увольнении речи не шло. В управлении здравоохранения Тамбовской области заявили, что Лебедевой «напомнили об ответственности за распространение ложной информации, связанной с коронавирусной инфекцией, сеющей панику в обществе и провоцирующей общественное беспокойство граждан».