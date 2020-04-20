Телеканал RT поставил рекорд по расходованию бюджетных средств

Телеканал RT в 2019 году израсходовал 22,3 млрд рублей, выделенных из бюджета. Это следует из отчетности некоммерческой организации «ТВ-Новости», которой принадлежит телеканал, пишут «Открытые медиа». По сравнению с предыдущим годом фактические траты телеканала увеличились на 1,5 млрд руб, или более чем на 5%. Это рекордная сумма расходов телеканала с 2013 года, начиная с которого компания раскрывает данные о расходовании бюджетных средств.

Расходы телеканала за год почти на 2 млрд руб. превысили сумму, выделенную из федерального бюджета.

Обновить рекорд по расходованию бюджетных средств RT может уже в этом году. Субсидии «ТВ-Новости» из федерального бюджета должны составить 27,4 млрд руб. в течение 2020 года и по 18,3 и 18,5 млрд в 2021–2022 годах.