В Москве пропускной режим продлят до 1 мая

Жесткий пропускной режим в Москве продлят до 1 мая, этого будет достаточно для снижения распространения коронавирусной инфекции, считает мэр Сергей Собянин.

Как передает «Интерфакс», Собянин отметил, что со среды в Москве вводится автоматический контроль за соблюдением электронных пропусков карантинного режима на транспорте, как в метро и наземном общественном транспорте, так и на личных автомобилях: «Это еще дополнительно даст возможность ужесточить контроль и усилить меры сдерживания. На этой стадии, мне кажется, достаточно. Мы поймем, что происходит, какая динамика развития, в течение недели-полутора более-менее будет понятно, как мы будем дальше двигаться, потому что мы уже достаточно долго живем в режиме ограничений движения и самоизоляции».