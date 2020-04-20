Алексей Навальный: Пять шагов для России

Наша жизнь «после коронавируса» во многом определится тем, насколько мы осознаем тяжесть происходящего и готовы приложить усилия для спасения этих людей и себя самих.

54% граждан говорят о снижении доходов. 24% о том, что лишены доходов полностью.

Но счастливые 35%, доходы которых не упали, тоже обеднеют. Два месяца карантина съедят 10% ВВП. Четверть граждан, лишившихся доходов, — это смерть огромной части малого бизнеса и большие потери для среднего.

Можно самоизолироваться от вируса, но от экономического спада — нет. Он догонит вас хотя бы ростом цен.

Хорошие новости в том, что любую дискуссию о том, как спасать граждан, бизнес и экономику, мы можем (и обязательно должны) вести в контексте цифры 120 614.

Именно столько рублей на каждого из нас лежит в резервных фондах России. Это данные Центрального банка России на 1 марта.

Это не какая-то абстрактная стоимость всех российских богатств и не текущие деньги бюджета, из которых платят зарплаты бюджетникам и пенсии.

Это резерв. Мы его копили для использования «в тяжелые времена».

Сомнений в том, что такие времена пришли, ни у кого нет. Вопрос в том, будем ли мы использовать резервы для облегчения бремени людей и бизнеса, либо снова тупо отдадим его госкомпаниям и олигархам, как делали это в 2009 или в 2014 годах.

Правительства развитых стран сейчас довольно единодушны. Их действия похожи и основаны на такой логике:

Мы требуем от людей сидеть дома. Люди и бизнес страдают и несут убытки. От того, что они обеднеют, будет плохо всем. Какое решение? — давать деньги.

Сложно себе представить, но такие суперкапиталистические страны, как США, Германия, Великобритания или Канада, сейчас напрямую раздают деньги гражданам и предпринимателям. В Германии, если ты частный предприниматель, ты пишешь заявку, и тебе в течение недели переводят от 9 до 15 тысяч евро. Возвращать их не надо. Это тебе, чтоб ты выжил. В США правительство переведёт тебе 1200 долларов. Это 90 тысяч рублей. В Канаде каждый получит по 2000 долларов. В Испании так же делают, ну и так далее. И даже небогатые страны стараются. Вот Грузия беднее, чем Россия, но там полностью отменили плату за ЖКХ на период эпидемии.

В России же иначе. Наши экономисты тоже считают, что сейчас надо перейти к прямым мерам поддержки людей и бизнеса — давать деньги.

Российское же правительство придерживается другого взгляда. Оно не считает правильным, как сказал президент Путин, «палить резервы». А совсем прямо эту мысль выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Отвечая на вопрос, надо ли помогать населению напрямую, он заявил, что если всем помогать, то бюджет треснет.

Самое парадоксальное в нынешней ситуации, что несмотря на то, что каждый четвертый в стране оказался без источника дохода, никакого организованного движения и политического давления с требованием начать прямые выплаты нет.

Это надо начать делать немедленно. Консолидировать всех вокруг пяти простых требований.

· Прямо сейчас выплатить каждому взрослому 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

· Если карантин продлится, то ещё по 10 тысяч каждому в мае и июне.

· Полностью отменить плату за ЖКХ на период эпидемии.

· Направить 2 триллиона рублей в виде безвозвратных выплат малому и среднему бизнесу.

· Отменить все налоги для малого бизнеса сроком на один год.

Требования реалистичны. Для их выполнения в стране достаточно денег. Они поддержаны ведущими экономистами. Они опираются на мировой опыт.

Что же означает «общенациональная кампания» сейчас, в период карантина?

Митинги — самый эффективный и заметный способ выдвигать требования — недоступны.

Давайте тогда искать преимущества и возможности в том, что есть сейчас. Выжмем лимонад из лимонов.

Что мы вынуждены делать? Оставаться дома. Что мы делаем дома? Сидим в интернете.

Значит, надо делать общенациональную кампанию в интернете.

Цель: создать такой уровень политического и общественного давления, при котором Путин и его правительство будут вынуждены реализовать «пять шагов» (в том или ином виде, конечно, сообщив всем, что это мудрое правительство само решило так сделать), опасаясь лишиться политической поддержки.

Задача: сделать так, чтобы о пяти требованиях узнали больше ста миллиона человек. Это абсолютно реалистично. 94 миллиона россиян пользуются интернетом, и абсолютно все пользуются ртом, чтобы разговаривать друг с другом. Можно не сомневаться, что из 100 млн, услышавших о «пяти шагах», их поддержит 99 млн.

Практическая задача: информировать о «пяти шагах» первые 15 миллионов человек и получить их поддержку.

15 миллионов — это то количество людей, которое мы с вами охватим при желании за день, вообще не напрягаясь. Просто каждый тратит три минуты времени на посты в соцсетях и ссылки знакомым.

Важнейший шаг №1: формализация требований. Если кто-то требует вообще чего-то где-то, то такое можно игнорировать и отвечать «президент не в курсе».

Мы начнем с того, что новость о нашем движении будет звучать не как «в сети обсуждают, что», а «столько-то миллионов подписались под требованиями».

Мы все с разной долей скептицизма относимся к интернет-петициям. И мне об этом рассказывать не надо — я был первый, кто собрал нужное количество подписей на официальном портале РОИ.

Однако сейчас это отличный агитационно-информационный инструмент. И очень простой. Очень легкий. Подписываетесь и сообщаете об этом всем вокруг, агитируя их.

Есть три главные площадки для петиций:

РОИ. Там вообще все официально. Собираем 100 тысяч подписей, и правительство должно будет что-то ответить. Наша петиция туда загружена ещё 13 апреля, но хитрые чиновники пока отказываются её публиковать. Держат «на модерации». Видимо, понимают опасность.

Петиция ВКонтакте. Это мощная штука. Здесь мы ставим первой задачей собрать три миллиона подписей, и это будет огромным агитационным инструментом.

Change.org. Популярная платформа. Здесь начнем с миллиона подписей.

Чтобы вам было проще, мы сделали общий сайт, который так и называется «5 шагов для России». Там есть требования кратко, подробное описание и ссылки на все платформы подписей.

Кампания построена на маленьком вкладе каждого. И это именно тот случай, когда ваше личное действие имеет значение — и только оно имеет значение.

Свободного времени у каждого из нас сейчас достаточно. Зато денег недостаточно у всех. Получим ли мы помощь от своего собственного резерва, зависит только от нас самих. Нам нужны эти 5 шагов для России. Давайте их сделаем.

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