Reuters: в России спекулянты скупают препарат от ВИЧ, который потенциально помогает от COVID-19

В России перекупщики заинтересовались лекарством против ВИЧ, которое тестируют по всему миру как возможное лечение COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Антиретровирусный препарат «Калетра» рекомендован Минздравом России в качестве возможного лечения COVID-19 с конца января после сообщений о положительных результатах его использования в Китае, однако есть уточнение, что эффективность данного средства — неопределенная. Предполагая нехватку препарата из-за пандемии коронавируса, спекулянты начали скупать не только его, но и производимый в России препарат-дженерик «Калидавир».

По словам онлайн-продавца лекарств от ВИЧ, еще три месяца назад «Калетру» без энтузиазма покупали за 900 руб. за коробку. Теперь люди покупают его в количестве от 100 до 700 коробок по цене 3800 руб. за упаковку. В основном — для перепродажи по очень высокой цене. Тенденция беспокоит тех, кто заражен ВИЧ.

«Калетра», как и многие другие лекарственные препараты для лечения ВИЧ-инфекции, отпускаемые только по рецепту, зарегистрированные больные ВИЧ могут получить бесплатно. Но перебои с поставками этих лекарств не редкость, поэтому многие пополняют свои запасы в частном порядке из аптек. Также препарат в обычное время покупают те, у кого нет российского паспорта, и те, кто по каким-то причинам не хочет вставать на учет.

Директор H-Clinic в Санкт-Петербурге Андрей Скворцов говорит, что получал по 120 звонков в день от пациентов с ВИЧ. По его словам, запасы дженерика «Калидавир» были стабильными, но дистрибьютор сказал ему, что текущая поставка будет последней из-за необходимости перенаправить препарат на государственные торги.

«Калетра», производимый в России компанией R-Pharm по соглашению с американским производителем лекарств и патентообладателем AbbVie, поставляется в некоторые аптеки и СПИД-центры в меньших количествах, чем аналог. По данным исследовательской компании Alpharm, в марте прошлого года аптеками было продано всего 34 упаковки этого препарата. Зато в марте 2020 — более чем 1500.

Один из активистов по борьбе с ВИЧ из центральной России заявил, что спекулянты пытались выкупить «Калетру» у ВИЧ-инфицированных по 3000 руб. за коробку. Активисту такие запросы тоже поступали, так как у его организации есть запасы препарата для бесплатной раздачи в случае дефицита.

По словам исполнительного директора R-Pharm Алексея Репика, впервые были замечены случаи незаконной продажи «Калетры» в аптеках без рецепта. Его компанию полиция дважды уведомляла о незаконно полученной «Калетре». Такие уведомления позволяют отследить происхождение препарата, чтобы понять, кто из пациентов его недополучил и откуда идет утечка. При этом «Калетра» имеет побочные эффекты и может быть опасна.

По словам Репика, R-Pharm увеличивала производство, чтобы справиться с ожидаемым спросом со стороны врачей. Он не ожидает дефицита препарата. «Но, конечно, никто не может предсказать масштабы эпидемии в полном объеме», — добавил он.