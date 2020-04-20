Программу льготных зарплатных кредитов расширят

Программа беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты будет расширена на средний и крупный бизнес, сообщил премьер Михаил Мишустин.

«Сейчас важно, чтобы наиболее пострадавшие предприятия, прежде всего небольшие компании начали получать финансовую помощь от государства. Для поддержки и сохранения занятости мы расширим действие беспроцентных кредитов на выплату зарплаты для средних и крупных компаний из пострадавших отраслей. Сегодня такими кредитами могут воспользоваться малые и микропредприятия из соответствующих отраслей», — цитирует Мишустина «Интерфакс».

По условиям госпрограммы зарплатных кредитов для малого и микробизнеса, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%.