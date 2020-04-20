Кремль признал нехватку средств защиты и ИВЛ в регионах

Для борьбы с коронавирусом в некоторых регионах России не хватает средств, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких, индивидуальных средств защиты и мест в больницах, признал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Там сейчас ведется очень интенсивная работа и в каждом отдельно взятом регионе, и в том числе с участием федерального центра», — пояснил Песков журналистам, передает «КоммерсантЪ».

На вопрос об избыточности или недостатке мер по борьбе с коронавирусом Песков ответил, что ему неизвестно о каких-либо выводах на этот счет.