В Екатеринбурге врач мог заразить в больнице 78 человек

В больнице №1 Екатеринбурга предварительно подтвержден коронавирус у 78 пациентов и медработников. Их всех заразил один врач, который сам подхватил COVID-19 от соседки по дому, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

По словам главы региона, у большинства зараженных нет никаких симптомов болезни, тяжелое состояние — у одного человека. Медучреждение закрыто на карантин.

«Источником распространения коронавируса в больнице, по предварительным данным, стал врач, который в свою очередь заразился от соседки, живущей с ним в одном доме. Сейчас мы думаем над дополнительными мерами защиты, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем», — говорит Куйвашев.

Власти региона планируют поселить медиков из инфекционных отделений на время пандемии в гостиницах и отелях, чтобы «купировать распространение инфекции и не разносить ее по всему городу».