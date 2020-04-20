Во Владикавказе жители собрались на народный сход против «режима самоизоляции»

UPD: Вячеслав Битаров ушел с площади. Для дальнейшего обсуждения внутренней политики Северной Осетии с ним встретится инициативная группа жителей.

***

Жители Владикавказа 20 апреля собрались на народный сход против режима самоизоляции, их стали задерживать. Как пишет «ОВД-Инфо», участники схода протестуют из-за потери работы и недостаточного информирования об эпидемиологической ситуации в регионе. Они требуют, чтобы власти «разъяснили ситуацию» и поддержали людей, столкнувшихся с материальными трудностями из-за пандемии.

Народный сход стали разгонять силовики. Задержали двух организаторов акции — Рамиса Чиркинова и Арсена Бесолова.

К людям вышел глава республики Вячеслав Битаров. Он заявил, что от коронавируса есть «только одно средство — посидеть дома». Владикавказцы интересуются, почему в таком случае пивной завод, принадлежащий Битарову, продолжает работать.



Русская служба «Би-би-си» пишет, что инициатором акции стал оперный певец Вадим Чельдиев, не верящий в существование коронавируса. Чельдиев называет себя гражданином СССР, российские законы считает нелегитимными и призывает людей не оплачивать услуги ЖКХ и кредиты. В Северной Осетии против Чельдиева, проживающего в Санкт-Петербурге, уже завели уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.