Частные клиники начнут тестирование на антитела к коронавирусу в мае

Проводить тесты на антитела к коронавирусу планируют в нескольких частных лабораториях, некоторые предложат услугу уже в мае. Как сообщают «Открытые медиа», о закупке новых тест-систем рассказали в «Инвитро» и «Гемотесте». По словам директора лаборатории «Гемотест» Ольги Абрамович, скорее всего месяц уйдет на выполнение госзаказа, а с конца мая частные лаборатории смогут предоставлять услуги тестирования желающим.

Вирусолог из еще одной частной лаборатории сказал, что пока неясно, какие именно частные компании будут заниматься госзаказом, а какие займутся работой с желающими пройти тестирование.

Пресс-служба Роспотребнадзора отметила, что тестирование на антитела уже началось у врачей в московском регионе и «планируется проведение исследований напряженности иммунитета» среди населения. Сроки последнего прояснятся на этой неделе.

Уже объявила о старте тестирования на антитела лаборатория при инновационном центре «Сколково» (цена исследования — 4300 рублей).

Эксперты отмечают, что по тесту на антитела можно определить, болел ли недавно человек коронавирусом, протекает ли заболевание все еще и на какой стадии, и даже примерно когда человек был инфицирован. При этом на тестирование на антитела влияет меньше факторов, оно более эффективно, чем традиционное.