АСИ предлагает временно приравнять мигрантов к россиянам

Чтобы мигранты могли получать пособие по безработице, Агентство стратегических инициатив предлагает уравнять их на время с гражданами России. Такая инициатива направлена в правительство среди прочих предложений по регулированию рынка труда и занятости в связи с распространением коронавируса COVID-19, пишет РБК.

По мнению АСИ, оставшихся без работы мигрантов также можно переподготовить «под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания ИT-инфраструктуры». В документе, направленном в правительство, приводится пример Португалии, которая временно приравняла 580 тыс. мигрантов к гражданам страны в социальных правах.

18 апреля указом президента трудовым мигрантам было разрешено оставаться в России и работать до 1 июня, не продлевая визу, вид на жительство и другие документы. При этом оплату патентов и продление регистрации на это время им тоже не нужно делать. По словам ведущего научного сотрудника РАНХиГС Юлии Флоринской, официально трудоустроенные мигранты должны претендовать на пособие по безработице, так как за них работодатели платили все налоги. Но сейчас таким людям никакие социальные выплаты не положены.

Однако у предложения АСИ есть и риски. «Далеко не все трудовые мигранты работают легально, так как стоимость патента очень высока для многих. Каким образом будет эта материальная помощь распределяться, большой вопрос», — говорит заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских, отмечая, что выплаты лишь официальным мигрантам не решат проблемы.

Для поддержки рынка труда АСИ также предлагает помочь предприятиям сохранить рабочие места с помощью налоговых каникул и расширения кредитования на выплату зарплат и других нужд. Ряд предложенных мер уже вошел во второй антикризисный пакет мер правительства. Кроме того, АСИ советует увеличить срок выплат пособий по безработице до полугода, ввести оплачиваемые отпуска по уходу за больными коронавирусом и для волонтерства. Агентство предлагает помочь самозанятым и ИП, досрочно выплатить пенсионные накопления, повысить зарплаты бюджетникам и пенсии. Расходы на эти цели в АСИ оценили в 0,5–1 трлн руб.

По прогнозу АСИ, при умеренном сценарии (если пик пандемии удастся скоро пройти, а второй волны не будет) рост безработицы в России придется на первый квартал 2021 года и составит 6,3%. Пессимистичный сценарий с новыми волнами коронавируса предполагает всплеск безработицы с пиком в середине 2021 — начале 2022 года, максимальные значения которого достигнут 11,5% от экономически активного населения.