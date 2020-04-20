СК будет привлекать к ответственности за пранки во время дистанционного обучения

Следственный комитет совместно с Министерством просвещения намерен отслеживать розыгрыши и оскорбления в адрес учителей во время дистанционного обучения и привлекать виновников к ответственности. Как сообщают в СК, в интернете чаще стали появляться «видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств и так называемые «пранки» в отношении педагогов и преподавателей».

По мнению СК, «недостойное, оскорбительное поведение подростков» — это не только неуважение к к педагогам и сверстникам, но и препятствие учебному процессу. Такие действия также могут говорить об отсутствии «должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию детей». Недоумение у СК также вызывает некорректное поведение со стороны «некоторых взрослых пользователей сети Интернет», которые как минимум не должны мешать процессу обучения.

«Важно помнить о том, что такие действия не только отрицательно отражаются на качестве образовательного процесса, но и могут повлечь предусмотренную законом ответственность, а при отдельных квалифицирующих признаках такие действия могут привести и к уголовно-правовым последствиям», — говорится в заявлении.

Из-за коронавируса с 23 марта все школы России ушли на каникулы, а с 12 апреля дети начали учиться в дистанционном формате.