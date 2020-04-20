В Канаде произошла самая смертоносная стрельба в истории страны

Стрелок, маскирующийся под полицейского, убил 16 человек в Новой Шотландии, поджигал дома и машины. Это преступление стало самым массовым по числу жертв за историю страны. В воскресенье власти заявили, что нападавший мертв, сообщает Associated Press.

Убийства начались в субботу вечером. По мнению полиции, преступник, возможно, хотел уничтожить своих первых жертв — жителей одного из домов в сельском городке Портапике, а после стал расстреливать случайных людей. Среди погибших был и полицейский, еще один страж порядка — ранен. Также власти сообщали о нескольких поджогах. Отмечается, что из-за коронавируса жителям было не разрешено покидать дома.

Позже полиция назвала стрелком 51-летнего Габриэля Вортмана, дантиста, который проживал в Портапике. Сначала сообщалось о его задержании на заправочной станции в Энфилде, но потом было объявлено, что стрелок умер (без объяснений, как именно). Власти также сказали, что преступник использовал полицейскую форму и сделал свою машину похожей на автомобили Королевской канадской конной полиции. Причины произошедшего выясняются.

«Тот факт, что у этого человека была униформа и полицейская машина, безусловно говорит о том, что это не случайный поступок», — сказал представитель Королевской канадской конной полиции Новой Шотландии Крис Лезер. Полиция считает, что стрелок действовал один. Сейчас изучается и версия о связи нападения с пандемией коронавируса, но пока подтверждения этому не найдено.

Ранее самой массовой стрельбой считались события 1989 года в колледже Политехнической школы Монреаля. Тогда Марк Лепин убил 14 женщин и себя. После этого в Канаде пересмотрели законодательство об оружии.