В России 28% жителей не готовы жертвовать своими правами для борьбы с коронавирусом

Среди жителей 18 стран мира 81% готов к ограничениям в правах ради победы над коронавирусом. В России 28% жителей против подобных мер и считают их ущемлением прав. Больше противников мер лишь в Японии, говорится в опросе «Ромир» и Gallup International, результаты которого приводит РБК.

Отмечается, что по сравнению с мартовским опросом в апреле количество жителей 18 стран, готовых к ограничению прав, возросло с 75% до 81%. Больше всего согласных на такие меры ради победы над вирусом зафиксировано в Ираке и Пакистане (по 92%). Противников ограничений в этих странах 6% и 8% соответственно. Высокое число сторонников жестких мер также в Индии (59%), Филиппинах (58%), Болгарии (53%), Австрии (51%) и Германии (48%). В России, также как в Италии и Казахстане, правами пожертвовать готовы 44% респондентов.

Самой нетерпимой к нарушению прав страной оказалась Япония. Там на уступки ради победы над коронавирусом готовы пойти 7% населения. Всего в 18 странах в среднем 15% людей не готовы к нарушению своих прав. Больше всего противников ограничений в Японии (42%). Россия на втором месте с 28%. Замыкает тройку США (25%).