Россияне стали менее терпимо относиться к сектам

Отношение опрошенных россиян к представителям сексуальных меньшинств, секс-работницам и феминисткам меняется в лучшую сторону с 2015 года, но к членам религиозных сект респонденты относятся менее терпимо. Наибольший гнев у жителей страны вызывают преступники. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Ликвидировать, по мнению опрошенных, следует террористов (80%), педофилов (75%), убийц (61%) и экстремистов (44%) (не уточняется, идет ли речь о преступлениях, доказанных в суде). Что касается представителей сект, то за их уничтожение выступает 21%, а за изоляцию — 41%.

В сравнении с 2015 годом уменьшилось число желающих изолировать представителей сексуальных меньшинств (с 37% до 32%). 41% опрошенных считает, что не стоит обращать внимания на феминисток. О необходимости ликвидации работниц сексуальных услуг говорят 9% (пять лет назад заявляли 18%), а о том, что надо помогать секс-работникам, заявили 27% вместо 7%.

Россияне считают также, что следует помогать бездомным (88%), людям с ВИЧ (79%) и тяжелыми психическими нарушениями (63%), алкоголикам (74%), попрошайкам (57%) и наркоманам (53%). По мнению социолога «Левада-центра» Карины Пипии, большую роль в изменении настроений людей играет развитие некоммерческого сектора и появление организаций, работающих на улучшение образа уязвимых групп населения в глазах общества.

«Однако в отношении членов религиозных сект наблюдается противоположный тренд. В 1990-е годы к ним относились лучше, чем сейчас. С одной стороны — это результат репрессивной борьбы государства с ними, с другой — укрепление роли православной идентификации: более 70% россиян сейчас считают себя православными против 15–20% в начале 1990-х», — отмечает Пипия.

В целом молодые люди толерантнее респондентов старшего возраста, как и лица с высшим образованием чаще малообразованных выступают за социальную поддержку данных категорий населения, отметила Пипия.

По данным «Левада-центра», в 1994 году в России за ликвидацию членов сект выступало лишь 6% опрошенных.