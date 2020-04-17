Оформлять цифровые пропуска для проезда по Москве придется и льготникам

Московским адвокатам придется оформлять цифровые пропуска для перемещения по городу, хотя они и попали в льготную категорию тех, кому ездить по Москве можно по служебному удостоверению, сообщили в Московской коллегии адвокатов.

«Систему контроля за передвижением транспорта Москва настроила на номера машин, включив в разрешенную группу только тех, у кого оформлены электронные пропуска. Всем остальным будут приходить штрафы за нарушение режима (5 тыс. руб.)», — рассказал «Открытым медиа» адвокат Алексей Лунев. Поэтому юристам в мэрии рекомендовали все-таки оформлять цифровые пропуска.

В мэрии также сообщили, что другим «льготным» категориям — военным, судьям и журналистам — тоже понадобятся разрешения на перемещение.

Новая категория пропусков противоречит апрельскому указу мэра Сергея Собянина, считает юрист «Правозащиты открытки» Алена Борисова. «Пункты 3.1 и 3.2 Порядка оформления цифровых пропусков идут фактически как перечисление через запятую, то есть, следуя указу, можно перемещаться на транспортных средствах или по цифровому пропуску, или по служебному удостоверению», — отмечает она.

Пресс-секретарь правительства Москвы Гульнара Пенькова сообщила, что на данный момент все работает согласно заявленным в указе мерам.

Утром 17 апреля на сайте мэрии Москвы nedoma.mos.ru, где оформляются пропуска, появилась отдельная категория разрешений: «Цифровой пропуск для служащих». Он, согласно информации столичного портала, необходим военным, чиновникам, судьям, адвокатам, нотариусам и их помощникам, а также охранникам и журналистам. Но позже с сайта мэрии пропала возможность оформить пропуск «для служащих».