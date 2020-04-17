В России около половины малых и средних предприятий не могут воспользоваться господдержкой

Остановить свою деятельность в России пришлось 46% предприятий. Чтобы сохранить бизнес, многим требуется помощь государства, однако 48% компаний заявили, что не могут воспользоваться поддержкой государства, поскольку не попадают в определенные властями категории пострадавших, сообщают в Торгово-промышленной палате.

Опрос проводился в рамках проекта ТПП «БИЗНЕС-БАРОМЕТР СТРАНЫ», показывающий настроение бизнеса в условиях пандемии коронавируса. В опросе участвовали более 24,6 тыс. респондентов. Отмечается, что несмотря на проблемы, 41% предприятий всеми силами пытается сохранить рабочие места и выплачивать зарплату своим сотрудникам.

Бизнес жалуется, что арендодатели не всегда идут на уступки, так как они тоже терпят убытки. При этом 58% предпринимателей говорят о невозможности оплаты арендных платежей. Более 47% предпринимателей не имеют технической возможности организовать работу в удаленном режиме.

Решением при данной ситуации, по мнению бизнеса, может стать объявление режима ЧС во всех регионах страны и признание всех отраслей экономики пострадавшими от пандемии.