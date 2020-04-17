Совет Федерации одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны

Совет Федерации одобрил закон, который сдвигает дату окончания Второй Мировой войны со 2 на 3 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества», — отмечают в пояснительной записке авторы инициативы.

Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года. В том же году 3 сентября было признано в СССР государственным праздником — Днем Победы над Японией, однако с 1947 года он перестал быть выходным.

В России 3 сентября является Днем солидарности в борьбе с терроризмом и посвящен памяти о жертвах теракта в Беслане. В связи с этим президентский Совет по правам человека заявлял о недопустимости переноса на эту дату празднования окончания Второй мировой войны. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала спор о переносе дат «избыточной шумихой».