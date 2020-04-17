Путин поручил подготовиться к производству вакцины от COVID-19

Работа по подготовке вакцины от коронавируса в России идет успешно, заявил президент Владимир Путин.

«Знаю, что на семи научных площадках ведется работа по поиску вакцин, предупреждающих это заболевание. Знаю, что в принципе работа двигается успешно, во всяком случае, на некоторых из них», — цитирует его ТАСС.

Путин поручил уже сейчас начать проработку вопросов производства вакцины от коронавируса: «Мало найти соответствующий препарат, нужно его еще и произвести в нужных объемах, и об этом нужно позаботиться уже сейчас. Сейчас надо заниматься подготовкой процесса производства».