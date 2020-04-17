В Москве протокол за нарушение изоляции получил бездомный

Полиция в Москве 13 апреля выписала мужчине без определенного места жительства протокол за нарушение самоизоляции. Об этом сообщают «Такие дела».

По словам бездомного, полиция остановила его при подходе к дому девушки, у которой он иногда стирает вещи. Сотрудники правопорядка сказали, так как мужчина находится дальше 100 метров от места жительства — это нарушение режима самоизоляции.

«На мой ответ, что у меня нет постоянного жилья, чтобы самоизолироваться, сказали, что это не их проблема, и мне надо арендовать себе жилье. После чего [меня] посадили в полицейский автобус и увезли в участок», — рассказал бездомный.

По словам главы московского филиала организации помощи бездомным «Ночлежка» Дарьи Байбаковой, они не смогли добиться ответа от мэрии о том, как вести себя бездомным во время режима самоизоляции. Байбакова отмечает, что количество тех, кому негде жить, может возрасти, так как стало больше обращений от людей, которые потеряли работу из-за режима самоизоляции.

«Это те люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, а в случае потери дохода не могут оплачивать жилье. Они не знают, куда обратиться за помощью», — говорит глава московской «Ночлежки».