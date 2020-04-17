Михаил Касьянов: Новые девяностые

Мировая экономика входит в драматический период вирусного кризиса, худшего за почти 100 лет. С этим согласны экономисты со всех континентов. Международный валютный фонд в своем обновленном прогнозе указывает, что по итогам 2020 года глобальный ВВП потеряет 3%, а мировая торговля сократится на 11%.

Россия столкнётся с многоуровневым кризисом, включающим проблемы со здравоохранением, отток капитала, обвал внешнего спроса и цен на наши сырьевые товары. На рынке энергоносителей происходит коллапс: с начала года мировой спрос на нефть уменьшился на треть, и нефтяные цены упали в два раза.

По этим уже очевидным причинам российская экономика рухнет на 5–7%, устремляясь за ценами на нефть. Такой прогноз можно считать весьма оптимистичным, но в реальности дела обстоят намного хуже.

Проблемы страны усугубляются двумя путинскими ударами по экономике и населению.

Первый удар — это мартовский отказ Владимира Путина снижать объемы добычи нефти и вступление в нефтяную войну с Саудовской Аравией. После скоротечной, но разрушительной ценовой войны Путин капитулировал, и это отбросит нашу страну в прошлое на десятилетия. Сокращение добычи нефти, на которое согласилась Россия в рамках новой сделки ОПЕК+, станет серьезнейшим фактором углубления экономического кризиса в России.

Соглашение предусматривает, что уже в мае-июне добыча нефти в России должна упасть с 11,2 до 8,5 млн баррелей в сутки, это минимум за последние 20 лет.

Остановка старых истощенных нефтяных скважин Сибири грозит их полной потерей из-за технологической невозможности возобновления эксплуатации. Если взятые Путиным обязательства будут выполнены, то добыча нефти в стране в ближайшие два года сократится на 12–15%. Это неизбежно приведет к сокращению нефтепереработки и потере огромного количества рабочих мест, не только в нефтянке, но и в металлургии, трубной промышленности и машиностроении. Реализация этого соглашения приведет к дополнительному сжатию российской экономики на 1,5% ВВП. С учетом вторичных эффектов эти цифры можно смело увеличивать.

Прошла неделя после заключения сделки ОПЕК+, а цена на нефть Brent по-прежнему меньше 30 долл. за баррель. Цена же на российскую нефть марки Urals не может подняться выше 20 долл. за баррель. Ситуацию усугубляет то, что даже по бросовым ценам продать нефть за рубеж практически невозможно: все резервуары в Европе заполнены. Продать нефть в Азию также сложно: Саудовская Аравия удвоила скидки на поставки в мае. Хранить нефть уже негде, все танкеры заполнены. Российские нефтяники рассматривают возможности хранения нефти в железнодорожных цистернах.

В результате со следующего месяца доходы бюджета от экспорта нефти практически обнулятся, и прогнозы по нашей экономике становятся всё мрачнее. Страна потеряет более 10% экспортных валютных доходов. Понимая, что Путин не позволит Центробанку поддерживать стабильность национальной валюты, надо ожидать дальнейшей девальвации рубля до уровня 90–100 рублей за доллар США. Импортные товары для большинства населения станут недоступными, и в связи с этим половина из них попросту исчезнет.

Второй мощный удар по нашей экономике наносит отказ Путина и его правительства помогать населению и бизнесу в преодолении проблем, возникших при борьбе с коронавирусом. Вынужденно принятые ограничительные меры неизбежно привели к прекращению многих видов экономической деятельности, особенно в сфере транспорта, туризма, общепита, торговли, логистики и других услуг. Малый и средний бизнес не может продержаться за собственный счет. Предприятия вынуждены увольнять сотрудников или даже закрываться. Миллионы людей теряют работу, стремительно падают доходы и сокращается потребление.

Вместо адекватной помощи бизнесу и людям в объеме 7-8% ВВП через снижение налогов и предоставление субсидий Путин ограничивается некими отсрочками платежей и минимальными выплатами пособий. Да, сделан правильный шаг по предоставлению предприятиям финансовой поддержки на выплату заработной платы, но размер её должен быть как минимум в три раза большим.

Такой непродуманный подход к спасению экономики обернется дополнительным её сжатием. В совокупности всех этих факторов Россия в этом году может потерять более 10% своего ВВП.

Рухнувшие нефтегазовые доходы, массовая остановка предприятий и отсутствие эффективной государственной поддержки ведут страну в глубокий кризис, сравнимый по последствиям с началом девяностых.

Сегодня от государства требуется не имитация поддержки отдельных предприятий, а решительные действия по спасению экономики страны.

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