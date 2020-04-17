Борис Грозовский: Don’t panic

Друзья, don’t panic! Сегодняшняя статистика по вирусу отражает то, что происходило 10-14-22 дня назад. Российский тайминг выявления заражений выглядит, если очень грубо и усреднённо, примерно так (на примере нескольких anecdotical evidences).

День 1 — контакт с вирусом.

День 8 — человек чувствует себя заболевшим.

Дни 8–15 — в случае mild и тяжелого протеканияболезнь усиливается и находит слабые точки в зависимости от индивидуального состояния организма.

Дни 8–12 — первые попытки сдать тест, пока болезнь в начале, оказываются неудачными, у тебя их просто не берут по разным причинам.

Дни 12–15 — болезнь серьезнее, человек более энергично добивается теста и его сдаёт.

День 15–18 (или 7–10 с момента, когда человек понял, что заболел): заболевание ещё усиливается и достигает непростой стадии. В то же время приходит результат первого теста: отрицательный. Пациент добивается второго теста. Примерно на 15 день (в случае тяжелого протекания и госпитализации) или на 18-й (в случае mild conditions и домашнего лечения) делают второй тест.

День 18 (21): приходит результат второго теста — положительный.

День 19 (22): результат попал в статистику. У некоторых — подтверждение только с третьего теста, тогда это занимает ещё чуть больше времени.

В общем, сегодняшняя (17 апр.) статистика отражает контакты примерно 20–25 марта и заболевания, начавшиеся в районе 27 марта – 5 апр.

Ну и отдельный сюжет — это то, что в течение дней 8–15, чувствуя себя ещё терпимо, люди продолжают контактировать с другими.

Наш 1) способ сглаживания кривой (полукарантин, множество видов работ не прекращены, во многих региональных столицах карантин пока работает не очень) в сочетании с 2) особенностями системы здравоохранения (много «узких горлышек», ужасно много бюрократии, плюс общая управленческая нерациональность),

3) особенностями экономической политики (госвыплаты, кредиты, отсрочки и гарантии адресованы избранным, то есть не мотивируют многих людей сидеть дома), и

4) особенностями соцполитики (группы риска не очень дружат с интернетом и онлайн-банкингом, и им не очень помогают подружиться) —

все это вместе, похоже, ведёт к тому, что эпидемия (а соответственно и необходимость карантинов) у нас будет на пару месяцев дольше, чем в развитых странах. Это без учета возможных мутаций, вторых волн и т.п. Так что don’t panic, но терпения потребуется много.

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