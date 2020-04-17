Светлана Прокопьева: Про жадность и злобу

На примере борьбы с эпидемией это очень хорошо видно — как жадность и злоба (вместо уважения и человеколюбия) заставляют принимать решения, которые по результату в корне противоречат цели.

Казалось, бы Псков — не Москва, не мегаполис, и в обычное-то время людей на улицах немного, а когда попросили не выходить, то и вообще почти нет. Но все равно власть, на самом низовом уровне, умудряется принять решения, которые создают угрозу здоровью.

Вот есть цель: устранить условия скопления людей. Чтобы толпами не собирались и заразу не разносили. Для этого у нас мероприятия отменены и рестораны закрыты. На что не пойдешь ради высокой цели — спасения человеческой жизни.

А вот результат: сокращено количество рейсов городских и пригородных автобусов. Все маршруты — по расписанию выходного дня. То есть рейсов меньше, и все, кто куда-то едет (а предприятия работают в нашей нищей провинции), теперь толпятся в этих редких автобусах, вместо того чтобы спокойно рассредоточиться в течение дня.

Вот чего вы добились сокращением рейсов, дорогие власти? Жалко пустые автобусы гонять? Денег жалко? А людей вам не жалко? На ровном месте тупняк.

Другой результат: парки и скверы они закрыли. В Пскове парки — все транзитные, через них люди ходят из пункта А в пункт Б. Давайте уж честно, нет в Пскове ни одного парка, куда специально люди идут отдыхать. Нет, это просто дорожки между деревьев. И вот теперь одна дорожка перекрыта ленточкой, параллельная — свободна. Все идите, граждане, по одной дорожке, толпитесь и чихайте друг на друга.

Где мозг? Не пора ли включить уже?

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