Аббас Галлямов: Не тряси стариной

Участвовал сейчас в онлайн-заседании экспертного клуба «Волга». В какой-то момент в результате высказываний нескольких экспертов сложился тезис о том, что губернаторы сейчас не должны думать о политике, поэтому надо, дескать, отменять губернаторские выборы. Так же, как это было после Беслана.

После этого произошёл какой-то сбой со связью и я отключился. Возразить, соответственно, не удалось. Напишу здесь.

Губернаторов действительно надо перестать грузить политикой. В этом смысле надо отказаться от традиционных кремлевских KPI в виде ответственности за рейтинги Путина, явку на предстоящем голосовании по Конституции и т.д. Все эти вещи сейчас действительно отвлекают от дела и мешают правильной расстановке приоритетов.

Выборы — это принципиально иная история. Тот факт, что когда-нибудь потом, через полгода или год губернатору предстоит переизбираться, никаким образом не мешает ему правильно расставлять приоритеты сейчас. Наоборот — перспектива выборов ЕДИНСТВЕННАЯ послужит для губернатора правильным мобилизующим фактором. Будет напоминать, что главной его задачей является не выполнение хотелок московского начальства или своего бизнес-окружения, а забота о населении. Которое будет иметь возможность поставить ему на предстоящих выборах свою оценку.

Ну и второе. Отмену выборов после Беслана общество действительно проглотило. Режим тогда был на подъёме, и люди не хотели ему мешать. Думали: пусть власть делает так, как считает нужным, главное — чтоб результат был. Сейчас реакция будет совсем другой. Режим уже на излёте. Он двадцать лет делал то, что считал нужным, а результат получился так себе. Карт-бланша на лишение людей права выбора у Кремля уже нет. Подобный шаг окончательно делегитимизирует систему. Протестные настроения взлетят ракетой. Главным бенефициаром окажется несистемная оппозиция, Навальный. На думских выборах он устроит такое «умное голосование», по сравнению с которым прошлогодние выборы в Москве покажутся властям невинной детской забавой.

Кремлю надо понимать, что когда ты состарился, тебе не стоит пытаться повторять те трюки, которые ты проделывал в молодости.

Как говорится, если хочешь тряхнуть стариной — смотри, чтоб старина не отвалился.

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