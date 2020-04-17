СПЧ планирует обратиться в Генпрокуратуру из-за цензуры в отношении «Новой газеты»

Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов считает цензурой предписание Роскомнадзора в отношении статьи «Новой газеты» с заголовком «Смерть от коронавируса — меньшее зло» авторства Елены Милашиной, так как в нем не указано, что именно в материале недостоверно. Об этом говорится на сайте СПЧ. Ранее публикацию раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Материал был опубликован 12 апреля на сайте «Новой». 15 апреля в редакцию поступило предписание Роскомнадзора удалить статью как «фейк-ньюс».

«Члены СПЧ, как и многие тысячи граждан страны, видели видеообращение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которое стало, по сути, ответом на статью Елены Милашиной в «Новой газете» и фактически содержало неприкрытые угрозы в адрес этого журналиста и редакции», — отмечают в Совете по правам человека.

Правозащитники обеспокоены данной ситуацией, а также тем, что предписание Роскомнадзора «должно указывать на конкретную информацию, которая сочтена недостоверной», но в предписании «Новой» это указание отсутствует.

«Статья 29 Конституции РФ гарантирует свободу массовой информации в Российской Федерации и запрещает цензуру. В той форме, в какой было получено предписание об удалении всего текста статьи Елены Милашиной в «Новой газете», оно является, по мнению членов Совета по правам человека, незаконным актом цензуры», — считают в СПЧ и намерены обратиться по этому поводу в Генпрокуратуру.

В статье Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне говорилось, что врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции. Глава Чечни по поводу статьи сказал, обращаясь к федеральным властям: «Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление, то так и скажите. Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел в сообщении Кадырова угроз журналистам.