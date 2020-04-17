Новый глава Коми выступил против мусорного полигона в Шиесе

Врио главы республики Коми Владимир Уйба высказался против строительства в Шиесе мусорного полигона.

«Любой проект, который может нанести вред экологии любого субъекта любой страны, не должен иметь право на существование», — цитирует главу региона «Интерфакс».

По словам Уйбы, в сфере хранения и переработки отходов должны быть только экологически безопасные проекты: «Мы не можем уйти от цивилизации. Но первое, что должно стоять во главе угла — это безопасность человека и природы».

16 апреля против строительства полигона выступил и врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

Президент Владимир Путин сменил руководство Архангельской области и Коми 2 апреля. В обоих регионах жители противились свалке.