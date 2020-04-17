Московские депутаты требуют от Путина выплаты населению

Депутаты Московской городской думы и муниципальных округов требуют в письме президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину выделить из бюджета средства на пособия гражданам — по 25 тыс. рублей на взрослого и по 15 тыс. на ребенка. Письмо подписали 95 человек, сообщает «Дождь».

«Объявив так называемую «самоизоляцию» и не выделив необходимых средств для поддержки граждан, федеральные власти фактически переложили всю тяжесть ситуации на рядовых граждан, а ответственность — на губернаторов, у которых нет достаточных полномочий и доступа к Фонду национального благосостояния», — считают авторы письма.

Депутаты также утверждают, что потеряв доход, люди «будут вынуждены массово нарушать» режим самоизоляции «в поисках средств для пропитания», а выделение госпомощи, обещанной правительством, имеет непрозрачные критерии.

Авторы отмечают, что развернутого антикризисного плана все еще нет, не начат пересмотр федерального и региональных бюджетов, не названы ответственные за проведение оптимизации системы здравоохранения.