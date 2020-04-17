Кремль признал низкую эффективность мер поддержки

В Кремле признали низкую эффективность мер, принимаемых для поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, людям приходится сталкиваться с проблемами в банках, передают «Ведомости».

«Мы фиксируем эти проблемы, они сейчас анализируются и, безусловно, состоятся еще обсуждения того, как это все работает», — отметил Песков. Он также добавил, что правительственная координационная комиссия также хорошо знакома с этими проблемами и ежедневно принимает меры.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства поручил банкам контролировать выдачу беспроцентных кредитов на зарплаты. На проблему при выдаче таких кредитов обратил внимание министр экономического развития Максим Решетников, который под видом «тайного покупателя» не смог получить кредит в двух банках.