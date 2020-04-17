Помощь регионам будет зависеть от числа больных COVID-19

Регионам России невыгодно занижать статистику, так как от количества выявленных случаев будет зависеть объем финансовой помощи на оснащение койко-мест в клиниках и закупку техники. Об этом сообщают «Открытые медиа». Речь идет о сумме в более чем 30 млрд рублей, которую правительство выделит для оснащения коечного фонда в регионах, где есть заболевшие коронавирусом.

По словам одного из собеседников издания, чем больше в регионе заболевших, тем больше денег ему достанется. При этом еще в середине марта различные источники сообщали, что медучреждениям давалась установка «не заниматься гипердиагностикой» по выявлению коронавируса у заболевших с симптомами ОРВИ, так как тест-систем в регионах было мало. А в одном из регионов Центрального округа «правительство де-факто вообще просило занижать показатели, то есть сделать надежную верификацию заболевших» (получить два и более положительных теста на человека). Аналогичная ситуация в регионах и с умершими.

«Сейчас нет причин занижать статистику, — считает политолог Калачев. — И даже наоборот. Если только речь не идет о вопиющих случаях, когда десятки и сотни людей заражаются в одном месте по чьей-то халатности. Сейчас есть финансовая мотивация — отражать все так, как оно есть. Значит, автоматически изменилась и установка. Дополнительные деньги для дотационных регионов — достаточно существенная прибавка».

По данным одного из источников, стоимость создания, оснащения и обслуживания одного койко-места может достигать 1 млн рублей. Но выделенные на это деньги можно потратить, например, на закупку аппаратов ИВЛ.

При этом в отчетах регионов появилась отдельная строка, в которой указываются просто заболевшие пневмонией, потому что таких больных можно лечить также как и коронавирусных, как в Москве. Тем временем врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус» всем у кого просто есть симптомы ОРВИ.

Изменился подход и по умершим. Источники «Открытых медиа» говорят, что в статистику смертности от коронавируса стали включать не только тех, кто умер от пневмонии, но и тех, кто при наличии COVID-19 скончался от обострения хронических заболеваний, гипертонии, сердечной, почечной недостаточности и др.

При этом губернаторы и их заместители некоторых регионов все еще не готовы предоставлять полную картину. «Губернаторы же в любом случае всегда виноваты, поэтому у каждого из них до сих пор было свое представление, что расстроит федеральную власть», — говорит политолог Михаил Виноградов.