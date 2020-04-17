«Аэрофлот» не будет продавать билеты на международные рейсы до определенности с их возобновлением

Авиакомпания «Аэрофлот», прекратившая 17 апреля продажу билетов на международные рейсы на ближайшие месяцы, просит не искать в их решении прогнозы по возобновлению полетов. Они готовы отменить ограничения после того, как появится определенность на счет международных перелетов. Об этом сообщает РБК.

«Мы приняли решение приостановить продажи до тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения. Это техническое решение, оно не означает фактическую отмену рейсов», — заявила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова. Также решение позволит не создавать «перебронированием» дополнительную нагрузку на контакт-центр компании и на офисы продаж компании. Сейчас система поиска билетов авиакомпании не выдает международных рейсов до августа текущего года.

«Хотим отметить, что не следует искать в этом решении прогнозы по возобновлению международных перелетов. Самолеты могут подняться в воздух и раньше — в зависимости от того, когда мы получим соответствующее разрешение», — пояснила Спивакова.

Напомним, что международные полеты были приостановлены 27 марта. Исключение делается лишь для возвращения россиян на родину.