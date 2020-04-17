В Киеве из-за пожаров в Чернобыле воздух стал самым грязным в мире

Радиационный фон в столице был в пределах нормы, но было зафиксировано превышение формальдегида и диоксида азота (продуктов горения). Жителей просят не выходить на улицу и закрывать окна. Об этом говорится на сайте киевской администрации.
То что химической и радиологической угрозы скопление продуктов горения не несет, говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. При этом в Зоне отчуждения и рядом с ней, по данным ведомства, продолжается пролив территорий, где наблюдается тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников.