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В Киеве из-за пожаров в Чернобыле воздух стал самым грязным в мире

17.04.2020

С 16 апреля воздух Киева наполняется продуктами горения пожаров в Житомирской области и чернобыльской Зоне отчуждения. По данным IQAir, уровень загрязненности воздуха в украинской столице — самый высокий в мире. По показателям он стал примерно в два раза хуже, чем в китайских промышленных городах, где воздух очистился благодаря остановкам производства из-за коронавируса.

Радиационный фон в столице был в пределах нормы, но было зафиксировано превышение формальдегида и диоксида азота (продуктов горения). Жителей просят не выходить на улицу и закрывать окна. Об этом говорится на сайте киевской администрации.

То что химической и радиологической угрозы скопление продуктов горения не несет, говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. При этом в Зоне отчуждения и рядом с ней, по данным ведомства, продолжается пролив территорий, где наблюдается тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников.

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