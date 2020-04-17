Число заразившихся коронавирусом в России превысило 32 000 человек

В России за сутки зарегистрировали 4069 новых случаев заболевания коронавирусом. Число заболевших увеличилось до 32007 тысяч человек, а умерших до 273. За последние сутки умер 41 человек.



Новые случаи:

🔸 Москва - 1959

🔸 Московская область - 472

🔸 Санкт-Петербург - 424

🔸 Республика Мордовия - 65

🔸 Республика Дагестан - 59

🔸 Нижегородская область - 54

🔸 Республика Ингушетия - 38

🔸 Оренбургская область - 38

🔸 Тверская область - 37

🔸 Республика Адыгея - 36

🔸 Тюменская область - 34

🔸 Республика Марий Эл - 32

🔸 Рязанская область - 30

🔸 Краснодарский край - 30

🔸 Красноярский край - 29

🔸 Брянская область - 27

🔸 Курская область - 25

🔸 Тульская область - 25

🔸 Владимирская область - 24

🔸 Ленинградская область - 24

🔸 Кабардино-Балкарская Республика - 23

🔸 Ростовская область - 23

🔸 Республика Башкортостан - 22

🔸 Новгородская область - 21

🔸 Калужская область - 20

🔸 Воронежская область - 19

🔸 Ярославская область - 19

🔸 Карачаево-Черкесская Республика - 19

🔸 Кировская область - 18

🔸 Ханты-Мансийский АО - 18

🔸 Хабаровский край - 18

🔸 Республика Калмыкия - 17

🔸 Саратовская область - 17

🔸 Республика Татарстан - 16

🔸 Удмуртская Республика - 16

🔸 Ульяновская область - 15

🔸 Республика Коми - 14

🔸 Ивановская область - 13

🔸 Республика Северная Осетия - 13

🔸 Самарская область - 13

🔸 Белгородская область - 12

🔸 Липецкая область - 12

🔸 Орловская область - 12

🔸 Калининградская область - 12

🔸 Ставропольский край - 12

🔸 Чувашская Республика - 12

🔸 Пензенская область - 12

🔸 Пермский край - 12

🔸 Новосибирская область - 12

🔸 Республика Хакасия - 11

🔸 Вологодская область - 10

🔸 Костромская область - 9

🔸 Приморский край - 9

🔸 Мурманская область - 8

🔸 Камчатский край - 8

🔸 Смоленская область - 7

🔸 Чеченская Республика - 7

🔸 Сахалинская область - 7

🔸 Ямало-Ненецкий АО - 6

🔸 Еврейская АО - 6

🔸 Псковская область - 5

🔸 Алтайский край - 5

🔸 Астраханская область - 4

🔸 Волгоградская область - 4

🔸 Свердловская область - 4

🔸 Челябинская область - 4

🔸 Кемеровская область - 4

🔸 г. Севастополь - 4

🔸 Республика Бурятия - 3

🔸 Омская область - 3

🔸 Республика Саха (Якутия) - 3

🔸 Республика Крым - 3

🔸 Иркутская область - 2

🔸 Забайкальский край - 2

🔸 Амурская область - 2

🔸 Республика Карелия - 1

🔸 Архангельская область - 1

🔸 Курганская область - 1

🔸 Республика Тыва - 1

🔸 Чукотский АО - 1

🔸 Республика Алтай - 1



