Большинство пользователей не планируют использовать «социальный интернет»

Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам из списка Минкомсвязи не интересует 79% опрошенных абонентов домашнего интернета из России. Пользователи больше заинтересованы в экономии на звонках и контенте, а тарифы на интернет у них безлимитные, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на результаты опроса AC&M Consulting.

35% респондентов объяснили ненужность бесплатного доступа безлимитными тарифами, 23% сказали, что оператор и так не отключит доступ в случае неоплаты счета за апрель. 21% опрошенных пользователей домашнего интернета готовы «совершенно точно» или «скорее всего» прибегнуть к «социальному интернету». Отмечается, что лишь 36% респондентов знали о такой инициативе.

По словам управляющего партнера AC&M Михаила Алексеева, участники опроса говорили, что для стимулирования соблюдения самоизоляции больше бы подошел бесплатный доступ к популярным онлайн-кинотеатрам в дневные часы. В целом 72% говорили, что стали чаще смотреть видеоконтент, 45% назвали среди востребованных видеосервисов YouTube. Среди популярных предложений также прозвучали бесплатный доступ к WhatsApp и субсидирование от 50% до 100% абонентской платы за интернет за март и апрель.

Напомним, что по приказу Минкомсвязи, в рамках эксперимента операторы связи «Ростелеком», «ЭР-Телеком» («Дом.ru»), МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» должны предоставлять абонентам домашнего интернета бесплатный доступ к 391 ресурсу при отрицательном балансе на счете с 1 апреля по 1 июля. Затем требования могут быть распространены на мобильный интернет. Эксперимент власти обосновывали и поддержкой граждан в условиях распространения коронавируса. Хотя идею предоставить бесплатный доступ к части интернет-ресурсов 15 января огласил президент Владимир Путин в рамках обращения к Федеральному собранию.