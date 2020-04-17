Правительство Камчатки отправили в отставку

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку правительство региона. Министры продолжат исполнять свои обязанности до выборов главы края, которые состоятся 13 сентября

«Я уже говорил, что буду опираться на местные кадры, — сказал Солодов в интервью «Камчатка-информ». — Нескольких руководителей я приглашу из других регионов. Считаю, что усиление команды нужно высококлассными профессионалами, которые подтвердили свой уровень в других регионах России. Нескольким людям я предложу поменять работу. Без этого тоже невозможно, изменения назрели».

Уволил Солодов заместителей председателя правительства, которые курировали дорожную отрасль, экономический и социальный блоки.

3 апреля президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Тем же указом президент принял отставку прежнего губернатора региона Владимира Илюхина.