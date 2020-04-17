Трамп представил «дорожную карту» по восстановлению экономики

Президент США Дональд Трамп представил предназначенную для губернаторов «дорожную карту», которая представляет собой «поэтапный и осознанный подход» к восстановлению нормальной деятельности бизнеса в местах, в которых наблюдается снижение случаев COVID-19, что должно положительно сказаться на переживающей кризис экономике. Об этом сообщает Associated Press.

«Мы снова начинаем свою жизнь, — заявил Трамп на своем ежедневном брифинге. — Мы снова начинаем омоложение нашей экономики».

При этом президент США отметил, что это будет «постепенный процесс». «Дорожная карта» предполагает более длительный путь возвращения к нормальной жизни, чем изначально планировал Трамп.

Представленные принципы предполагают трехэтапное открытие предприятий и школ в штатах, где ситуация с распространением COVID-19 меняется к лучшему. В документ включены общие рекомендации для предприятий по планированию повторного открытия, предполагающие меры предосторожности, такие как измерение температуры, быстрое тестирование на COVID-19 и широкомасштабные усилия по дезинфекции на рабочих местах.

Также предполагается трехэтапное снятие изоляции. На первом этапе приветствуется строгое социальное дистанцирование для всех, запрет на несущественные поездки и собрания более 10 человек. На втором этапе собрания уже ограничиваются 50 людьми, а путешествия по безопасным территориям возобновляются. Третий этап предусматривает возвращение к нормальной жизни для большинства американцев с акцентом на выявление и изоляцию любых новых инфекций. По мнению Трампа, некоторые штаты могут предпринимать первые шаги уже сейчас.

Также в «дорожной карте» губернаторам рекомендуются контрольные точки, основанные на количестве новых выявленных случаев, данных тестирования и наблюдений последних двух недель. При этом нужно отслеживать, не привело ли ослабление ограничений к новым вспышкам.

Предложение Белого дом отличается от рекомендаций Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в которых предлагались более конкретные критерии и более длительные периоды мониторинга (до месяца) до ослабления ограничений в зонах с высокой пропускной способностью.