ВВП Китая снизился впервые с 1992 года

В январе-марте 2020 года ВВП Китая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 6,8%. Причиной стала вспышка коронавируса, остановившая множество производств и вынудившая власти повысить расходы, сообщает Reuters. Снижение экономики стало первым с 1992 года, когда Китай начал вести официальные квартальные отчеты по ВВП.

Пекин в ближайшее время может представить новый пакет мер экономической поддержки. Ожидается, что будет оказана финансовая помощь предприятиям, банкам и домашним хозяйствам.