Матвиенко назвала избыточной шумихой спор вокруг переноса Дня окончания Второй мировой

Перенос Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает актом восстановления исторической справедливости.

«Честно говоря, мне кажется, что шумиха, поднятая вокруг этого закона, избыточная. Эта тема не вчера возникла, она постоянно поднимается ветеранами, участниками войны, военными историками. Это просто акт восстановления исторической справедливости, как считают наши уважаемые ветераны», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Ранее в президентском Совете по правам человека сочли недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны на 3 сентября — день памяти жертв теракта в Беслане.

«По нашему мнению, решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в этом чудовищном теракте», — говорилось в письме, направленном главой СПЧ Валерием Фадеевым Валентине Матвиенко.