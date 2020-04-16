Парад Победы переносится

Президент России Владимир Путин отложил подготовку к параду Победы из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть перенесены. При этом отметил, что празднование пройдет позже в этом году, передает «Интерфакс».

«Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые должны были быть запланированы в ознаменование 75-летия великой Победы», — сказал Путин.

15 апреля перенести парад президента попросили ветеранские организации.