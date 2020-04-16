Андрей Кураев: Не-евангельская печаль

В эти дни принято скорбеть о Христе.

Но можно я все же о наших современниках?

Несколько дней назад я размещал проповедь хорошего, но слишком бесстрашного батюшки.

https://diak-kuraev.livejournal.com/2805337.html?page=2

Увы, эта история продолжилась....

Этот проповедник (о. Георгий Дзичковский) сломал ключицу и попал в больницу... А уже в больнице он заразился короновирусом.

Нет греха в том, чтобы оказаться в числе больных. Вирус туп и вторгается во всех, кто окажется рядом, не разбирая добрых и не очень.

Но если человек сначала громко всех призывал нарушать правила карантина, а потом сам стал жертвой этого нарушения, то у этой ситуации появляется некая печальная назидательность.

Кстати, что там у наместника Троице-Сергиевой Лавры, которая так храбро диссидировала патриарху в этом вопросе?

А сам патриарх сегодня не служил. Освящения мира тоже не будет? Ведь Донской монастырь (где оно приуготовляется) тоже в зоне карантина, а его наместник - с диагнозом.

Источник