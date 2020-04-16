Депутат Мосгордумы заявил на Собянина в СК из-за очередей в метро

Возбудить уголовное дело в отношении мэра Москвы Сергея Собянина из-за очередей в метро, возникших при проверках цифровых пропусков, требует от столичного управления Следственного комитета депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

Ступин напоминает в Facebook, что в связи с вводом в Москве по решению мэра системы проверки пропусков на передвижение и неорганизованностью этих проверок утром 15 апреля на станциях метро «искусственно образовались очереди и не соблюдалась установленная дистанция 1,5-2 метра между пассажирами, чем создана явная угроза массового распространения короновирусной инфекции». Депутат просит привлечь Сергея Собянина к уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

В ходе проверки Ступин просит, в том числе, «опросить Собянина и иных сотрудников мэрии Москвы для установления наличия (отсутствия) факта производства прогнозных расчетов времени проверки сотрудниками полиции пассажиров метрополитена».

Напомним, что после заторов в метро в первый день проверки электронных пропусков полиция отказалась от данной идеи.