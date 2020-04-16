В Кремле не увидели угроз в словах Кадырова о «Новой газете»

В Кремле не считают «запрещенным или противозаконным» заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, в котором он реагировал на публикацию «Новой газеты». Об это заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, [заявление Кадырова] весьма эмоционально. Но с другой стороны, сейчас и ситуация весьма эмоциональная. Поэтому ничего необычного мы там не увидели. Естественно, сейчас все, скажем так, находятся в весьма неспокойном эмоциональном состоянии», — прокомментировал заявление Кадырова Песков.

Глава Чечни после выхода материала «Новой» ранее написал в Instagram, обращаясь к федеральным властям: «Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление, то так и скажите. Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание».

«В данном случае в этом нет ничего запрещенного или противозаконного. Это единственное, что я могу сказать. В остальном мне нечего добавить», — констатировал Песков.

Споры вызвала статья Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне. В ней рассказывалось о том, что врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции. Сейчас материал удален с сайта «Новой» по требованию Роскомнадзора.