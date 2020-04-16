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Киев и ДНР с ЛНР обменялись пленными

16.04.2020

В Донбассе завершился первый в этом году обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Как пишет «Новая газета», Киев передал Донецку 10 человек и получил 9 своих граждан (один человек отказался возвращаться в Донбасс). С ЛНР обмен планировался по формуле «11 на 7», но три человека решили остаться на территории Украины, и в самопровозглашенную республику вернулись четверо.

Оба обмена прошли под наблюдением представителей Международного комитета Красного Креста.

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