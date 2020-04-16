Россия готова принять аппараты ИВЛ от США при необходимости

Россия при необходимости готова принять аппараты искусственной вентиляции легких от США — ранее Дональд Трамп не исключил поставок оборудования в Москву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ранее у США был период, «когда они только раскручивали масштабное производство вентиляторов и когда еще своя промышленность в этом плане не набрала обороты. В тот момент им была оказана эта помощь. Сейчас же американская промышленность постепенно набирает обороты, об этом говорил президент Трамп в ходе телефонного разговора, и при необходимости, конечно, Россия воспользуется таким любезным предложением».

Трамп 16 апреля заявил о готовности предоставить России аппараты искусственной вентиляции легких в качестве помощи. Ранее из России в Нью-Йорк был отправлен самолет с медоборудованием.

