В Москве патрулировать улицы направили сотрудников угрозыска и внутренней службы

Московское МВД увеличивает количество патрулирующих столицу полицейских за счет сотрудников уголовного розыска и 20% состава внутренней службы, которые занимаются финансовыми, кадровыми вопросами и обеспечением. Об этом сообщают «Открытым медиа» со ссылкой на источники в ведомстве.

Ношение масок для патрулирующих улицы сотрудников полиции обязательно, согласно распоряжению главы оперативного штаба при столичном управлении МВД Андрея Понореца. Но эти средства защиты не всегда выдают, их приходится приобретать за свой счет, говорят собеседники «ОМ». В нескольких отделах полицейским сказали, что за наличием у них масок и перчаток будут следить через систему городского видеонаблюдения. Если средств защиты не будет — начнется служебная проверка.

Также полицейские жалуются, что их не всех тестируют на коронавирус. Ранее о том, что тестировать патрульных будут лишь с этой недели, говорила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.