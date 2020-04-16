Bloomberg: бюджет России получит в мае меньше $1 с барреля нефти

В следующем месяце бюджет России будет пополняться менее чем на $1 с каждого экспортируемого барреля нефти. Такие расчеты приводит Bloomberg. В мае, по сравнению с апрелем, экспортная пошлина на нефть упадет на 87%.

«Этот уровень является самым низким с 2002 года, когда был введен новый механизм экспортных пошлин», — заявил представитель Минфина России. Уровень пошлин пересчитывается каждый месяц в зависимости от средней цены нефти марки Urals за период с середины до середины месяца. По данным Минфина, в период с 15 марта по 14 апреля стоимость нефти марки Urals составляла чуть более $19 за баррель.

В марте Россия на встрече ОПЕК+ не согласилась снизить добычу на фоне падения спроса, вызванного мерами против распространения коронавируса. Из-за этого началась ценовая война с Саудовской Аравией, которую удалось прекратить лишь с помощью нового соглашения ОПЕК+. В итоге Россия согласилась снизить добычу нефти в мае и июне до уровня, который в последний раз наблюдался в 2003 году. По мнению аналитиков Oxford Energy, сокращение добычи на 2,5 млн баррелей в сутки станет «огромной проблемой» для нефтяной промышленности страны из-за сложных геологических условий. При этом общего снижения недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса.

Цена на нефть вновь приблизилась к самым низким уровням за два десятилетия. По состоянию на вторник Urals в Северо-Западной Европе продается по цене менее $17 долларов за баррель.