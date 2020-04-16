Лидер израильской оппозиции не смог сформировать правительство в отведенный срок

Лидер израильской оппозиции Бенни Ганц не смог сформировать коалиционное правительство и теряет предоставленные ему президентом страны Реувеном Ривлиным полномочия. Сложившаяся ситуация может привести к четвертым подряд выборам в Кнессет, пишет The Guardian.

Бенни Ганц не смог договориться по поводу создания правительства с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсуждали варианты разделения власти, при которых они, например, могли по очереди занимать пост премьер-министра в течение четырехлетнего срока. Группы переговорщиков встретились последний раз в среду вечером, так как срок, отведенный президентом, истекал в полночь. Но время истекло, а ни одна из сторон не сделала никаких заявлений.

Провал Ганца по созданию правительства не означает автоматическое проведение новых выборов. До того как это произойдет, будет 21-дневный период, в течение которого Кнессет Израиля сможет выдвигать кандидатов на пост премьер-министра.