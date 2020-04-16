Космическое командование ВВС США: Россия испытала противоспутниковую ракету

Россия провела 15 апреля испытание противоспутниковой ракеты прямого подъема DA-ASAT, сообщает Космическое командование ВВС США

«Российский тест DA-ASAT представляет собой еще один пример того, что угрозы американским и смежным космическим системам реальны, серьезны и возрастают», — заявил командующий ведомством генерал Джон Рэймонд.

В сообщении говорится, что российская ракетная система способна уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. Сами испытания, по словам Рэймонда, являются «еще одним доказательством лицемерной поддержки Россией предложений по контролю над космическим оружием, направленных на ограничение возможностей США» в то время как у Москвы «нет намерения прекращать свои программы по борьбе с космическим оружием».

«Космос имеет решающее значение для всех наций и нашего образа жизни. Спрос на космические системы сохраняется во время кризиса, когда глобальная логистика, транспорт и связь являются ключом к победе над пандемией COVID-19», — заявляет глава Космического командования ВВС США.